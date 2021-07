Aantal positief geteste Amsterdammers laatste week met ruim kwart gestegen

Het aantal Amsterdammers dat positief is getest op het coronavirus, is in de week van 12 tot en met 18 juli toegenomen met 28 procent vergeleken met de week daarvoor. Alle stadsdelen bevinden zich binnen het risiconiveau 'zeer ernstig'.

Het risiconiveau 'zeer ernstig' betekent dat er meer dan 250 positieve testen per 100.000 inwoners geregistreerd zijn. In Zuidoost steeg het aantal nieuwe besmettingen naar 409, waar dat vorige week nog 240 was. Het aantal meldingen nam ook in alle andere stadsdelen toe.

In totaal zijn er deze week 7.230 besmettingen bijgekomen, ten opzichte van 5.641 nieuwe besmettingen een week eerder (+28 procent).

Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met corona zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in de Veiligheidsregio waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.