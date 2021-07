Politie stopt zoektocht naar dementerende Gerda (74), hoop nu gevestigd op flyers

"De politie gaat niet meer actief zoeken met bijvoorbeeld de hulp van het veteranenteam, zoals dat gisteren en eergisteren wel gebeurde", aldus de politiewoordvoerder. “Onze mensen zijn niet onuitputtelijk en er zijn ook andere lopende zaken."

Dat betekent niet dat de zaak is 'afgedaan'. "Agenten op straat houden oren en ogen open en ook meldingen en tips houden we in de gaten." Ook worden vandaag flyers opgehangen in recreatiegebieden tussen Bergen en Uitgeest waarop een foto van Gerda te zien is en staat vermeld dat ze vermist is.

"Het is vakantie en mooi weer, dus op die manier hopen we veel mensen te bereiken die naar Gerda kunnen uitkijken." De flyers worden ook gedrukt in het Engels en Duits, in de hoop dat ook de vele toeristen in de regio naar haar uitkijken.

Buren weer in actie

Ook betrokken buren zijn een flyeractie gestart. Gerda is sinds zondagmiddag vermist, na een fietstocht met haar man Piet. Het stel fietste vanaf hun woning aan de Emmalaan in Bergen richting Bergen aan Zee.