AED voor Wormerveer Zuid binnen een week geregeld dankzij gulle buurtbewoners

In een week tijd is het benodigde bedrag voor een AED (Automatische Externe Defibrillator) in Wormerveer Zuid opgehaald. Binnenkort komt er een extra exemplaar in het dorp te hangen. Frank van der Hulst zette de actie op poten en is dolblij: "Dat ging sneller dan ik had verwacht!"

Frank is een actie gestart om nog een AED in Wormerveer te krijgen - NH Nieuws/Thyra de Groot

"Voor mijn gevoel heeft de flyeractie heel erg geholpen", vertelt Frank van der Hulst. Een week geleden was er nog 900 euro nodig, maar binnen de kortste keren is het bedrag opgehaald. "Daarna begonnen de donaties binnen te stromen en we hadden al wat mensen gesproken tijdens de actie die ons een donatie beloofden." De Wormerveerder wil zijn buren daarvoor bedanken.

Vorige week maakte ProRail en de Nederlandse Spoorwegen bekend dat ze op meer plekken een AED willen plaatsen. De organisaties willen op alle stations in Nederland zo'n kastje plaatsen. In totaal zijn het 715 stuks en zal over zo'n negen maanden op elk station een AED hangen. Ook bieden de organisaties samen met de AED-leverancier Fuego op verschillende stations een gratis reanimatie-training aan. In Noord-Holland wordt dit op station Wormerveer gedaan.

Met een AED kan de overlevingskans van iemand die een hartstilstand krijgt flink toenemen. Als er binnen zes minuten een AED wordt ingezet is de overlevingskans volgens de Hartstichting vijftig tot zeventig procent. Elke minuut later daalt de overlevingskans met tien procent. Snel handelen Alle hulpdiensten worden gealarmeerd en proberen zo snel mogelijk bij het slachtoffer te zijn. Frank is buurthulpverlener en al meerdere malen opgeroepen voor een reanimatie. Het duurt gemiddeld acht tot tien minuten voordat een ambulance aanwezig is.

Vaak is een burgerhulpverlener, de brandweer of de politie eerder op de plek. Omdat Frank bij een reanimatie een AED tien minuten verderop moest halen, besefte hij dat de de wijk er ook één nodig had. Twee weken Frank verwacht dat de AED binnen twee weken op z'n plek hangt. Dan zal het apparaat ook zichtbaar zijn bij HarstlagNu.