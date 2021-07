Raad van State: 't Jagershuis hoeft niet geschrapt te worden als Rijksmonument

't Jagershuis in Ouderkerk aan de Amstel hoeft niet te worden geschrapt uit het Rijksmonumentenregister. Dat heeft de Raad van State vanochtend bepaald in haar vonnis.

De uitspraak is een klap in het gezicht van eigenaar Aemstel Monuments, onderdeel van ontwikkelaar Breevast. Maar het is winst voor de Vereniging Historisch Amstelveen en demissionair minister Slob van Cultuur. Volgens het vonnis van de Raad van State hebben de vereniging en de minister voldoende duidelijk gemaakt dat 't Jagershuis, in ieder geval van de buitenkant, voldoende elementen bevat die van groot historische waarde zijn.

Trekvaart

Het hoogste adviesorgaan gaat ook mee in het pleidooi om het pand als monument te behouden als herinnering voor de trekvaart die ooit belangrijk was in Nederland en waar weinig van bewaard is gebleven als tastbare herinnering.

Luxe hotel

Aemstel Monuments stapte naar de Raad van State omdat het duidelijkheid wilde over de status van het 't Jagershuis. De ontwikkelaar wil 't Jagershuis van de monumentenlijst halen omdat het plannen heeft voor de bouw van een luxe hotel met restaurant, maar daarbij rekening zegt te houden met het historische karakter en de omgeving. Tegenstanders vrezen dat sloop toch niet wordt uitgesloten als het geen monument meer is.

Achterstallig

De gemeente Amstelveen dwong eerder de eigenaar al op om werk te maken van het achterstallige onderhoud van 't Jagershuis. Nu de uitspraak er ligt, roept wethouder Herbert Raat alle partijen op om gezamenlijk op te trekken.