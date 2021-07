Publiek neemt afscheid van Peter R. de Vries in Carré

Iedereen die dat wil, kan vandaag in Carré afscheid nemen van Peter R. de Vries. Het theater opent van 11.00 tot 20.00 uur voor de gelegenheid de deuren. Belangstellenden moeten rekening houden met mogelijk lange wachttijden.

Mensen kunnen bij de baar een korte groet brengen. Het is de wens van de familie van Peter R. de Vries dat iedereen voor wie Peter iets heeft betekend, de gelegenheid krijgt een laatste groet te brengen. Het afscheid is daarom verdeeld over twee dagen.

Aantal regels

Om het afscheid in goede banen te leiden, geldt een aantal regels. Belangstellenden moeten uiteraard anderhalve meter afstand van elkaar houden en foto- en videocamera's zijn niet toegestaan, telefoons wel. De familie vraagt nadrukkelijk om geen selfies te maken uit respect voor Peter, de familie en dierbaren.

Vanwege de verwachte drukte moet er rekening gehouden worden met mogelijk lange wachttijden, zonder de mogelijkheid te kunnen zitten. Iedereen wordt daarom verzocht het afscheid bij de baar zo kort mogelijk te houden, zodat zo veel mogelijk mensen de kans krijgen een laatste eer te bewijzen. Carré is alleen bereikbaar via de Sarphatistraat. Vanaf daar loopt de wachtrij langs de Amstel.

Donatie

Het verzoek van de familie is om in plaats van bloemen een donatie te doen aan Stichting de Gouden Tip. Deze stichting, opgericht door De Vries, zet zich in om coldcase-zaken, zoals de verdwijning van Tanja Groen, op te lossen.

Wie toch iets meeneemt, bijvoorbeeld een brief of een aandenken, moet er rekening mee houden dat dit niet groter mag zijn dan een A4 (21cm bij 29cm). Verder mogen alleen tassen mee die kleiner zijn dan een A4 en een maximale dikte hebben van 10 centimeter.

Besloten kring

Morgen wordt in besloten kring en alleen op uitnodiging afscheid genomen door de familie, dierbaren en mensen die Peter persoonlijk kenden.