Uitslaande brand in snackbar Bergen, vuur overgeslagen op naastgelegen eethuis

In een snackbar en een eethuis aan het Plein in Bergen woedt een grote, uitslaande brand. Die brak iets na 4.00 uur vanochtend uit in de snackbar en is inmiddels overgeslagen naar een naastgelegen eethuis. De brandweer is aanwezig om de vlammenzee te blussen en uitbreiding naar andere panden te voorkomen.