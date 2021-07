Telstar komt in oefenduel na rust op stoom en verslaat Quick Boys

Dat Quick Boys de tegenstander zou zijn werd pas een dag van tevoren bekend gemaakt. Oorspronkelijk zou er tegen Heracles Almelo worden gespeeld, maar de eredivisieploeg trok zich terug vanwege te veel blessures in de selectie.

In de eerste helft in Katwijk was Telstar de bovenliggende partij tegen tweede divisionist Quick Boys. Middenvelder Tom Overtoom was namens de ploeg van Andries Jonker de gevaarlijkste man met een aantal goede acties. Bij de Katwijkers lieten oud-FC Volendammers Kevin van Kippersluis en Kay Tejan zich zien door het doel van Trevor Doornbusch onder vuur te nemen. Desondanks zochten beide ploegen zonder te scoren de kleedkamer op voor de rust.

Verschil gemaakt na rust

Na de onderbreking kwam Telstar al snel op voorsprong. Delvechio Blackson, die deze zomer overkwam van Almere City, maakte na een voorzet van Cas Dijkstra de openingstreffer. Vlak daarna verdubbelde de van sc Heerenveen overgekomen Rein Smit op aangeven van Glynor Plet de score: 0-2.

Tien minuten voor tijd deed Quick Boys nog wat terug. Uit een corner kopte Levi van Duijn de bal in het Telstar-doel. Nog geen minuut later was de voorsprong van twee doelpunten alweer hersteld. Özgür Aktas, die op proef is bij de Witte Leeuwen, zette met het hoofd de 1-3 eindstand op het scorebord.

Aanstaande zaterdag speelt Telstar de volgende wedstrijd in de oefencampagne. Tegenstander is dan De Graafschap. De aftrap in Doetinchem is om 14.00 uur.