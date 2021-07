Even geen skoftig mooi nieuws: markante Westfries Joop van Diepen overleden

Als eerbetoon schrijven we Westfries zonder streepje ertussen. Het was Joop van Diepen uit Oosterblokker altijd een doorn in het oog . "We zijn niet het westen van Friesland, maar een eigen regio", zei hij dan. De man die zich altijd inzette voor het Westfriese dialect overleed afgelopen zondag.

Het Westfries was zijn lust en z'n leven. Hij was erelid van het Westfries Genootschap en vorig jaar nog bracht hij een nieuwe versie van het Westfries woordenboek uit. "Ik ben er verlegen groôs op, oftewel, ik ben er heel trots op", zei hij daarover tegen NH Nieuws.

Veel betekend voor Westfriesland

Een betere ambassadeur voor de regio was er niet. Dat vindt ook Andries Sijm, vriend van Joop en medeschrijver van het woordenboek. "Hij was heel belangrijk voor het Westfries Erfgoed. Het was een drukke, maar bescheiden man. Er is echt een Westfries overleden die heel veel heeft betekend voor Westfriesland. Een markante man."



Dat was hij zeker. Altijd op z'n klompen, met dus Westfries als voornaamste voertaal. "Thuis praten we niet aârs (anders) als Westfries. Mijn ouders konden meest niet aars. Dat was voor mien de taal waarmee ik opgroeid ben", vertelde hij daarover.

Voor mediapartner streekomroep WEEFF maakte hij onder meer lange tijd het programma "Effe Buurten", waarin hij, uiteraard in dialect, sprak met andere bekende Westfriezen. "Hoe we hem in het Westfries moeten omschrijven?", herhaalt Andries Sijm de vraag. "Dat is eigenlijk een beetje vloeken in de kerk. De enige die dat echt goed kon was Joop van Diepen zelf."

Nog steeds een streepje

En de strijd om het streepje tussen West en Friesland weg te krijgen? Hij schreef media, maar ook de maker van het Groene Boekje. Vooralsnog zonder het gewenste succes. Maar zoals te lezen valt op z'n overlijdensadvertentie: 'Al je gedachtegoed bloift bestaan. 't Is mooi weest, je magge gaan."

Joop van Diepen is 77 jaar geworden. Donderdag kan er om 13.00 uur tijdens een erehaag langs de Zuiderdracht een laatste groet worden gebracht. Of in fatsoenlijk Westfries: 'Ien leste sjoer geve'. Daarna wordt in besloten kring afscheid genomen.