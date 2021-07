Explosieve stijging in aantal positief geteste West-Friezen op corona

Het aantal personen in West-Friesland dat in twee weken tijd positief is getest op het coronavirus is sterk gestegen ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In de afgelopen twee weken zijn maar liefst 892 personen positief getest op corona. In deze periode werden twee mensen uit de regio opgenomen in het ziekenhuis, maar overleed er niemand aan de gevolgen van het coronavirus.

Het grootste aantal personen dat in de afgelopen twee weken positief is getest woont in de gemeente Koggenland. In deze periode kregen 147 mensen een positieve uitslag op hun coronatest terug. Ter vergelijking: in de periode van twee weken hiervoor werden in de hele regio West-Friesland 148 mensen positieft getest op corona.

In de gemeente Medemblik werden per 100.000 inwoners het minste aantal personen positief getest op het coronavirus. Per 100.000 inwoners kregen 279,4 mensen het bericht dat zij besmet zijn geraakt met corona, wat neerkomt op 126 inwoners uit de gemeente. In de twee weken hier voor werden 28 mensen positief getest op het virus.

Bekijk hieronder het aantal besmettingen van afgelopen week in de regio: