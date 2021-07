Aantal nieuwe coronabesmettingen blijft hoog: 1.185 besmettingen erbij

Het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus blijft hoog. In totaal zijn er deze week 1.185 mensen besmet geraakt. Dat zijn er 92 meer dan een week eerder. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Pro Shots / Thomas Bakker

De coronabesmettingen in 't Gooi liggen boven het landelijk gemiddelde. Als we naar heel Nederland kijken zijn er op dit moment per 100.000 inwoners 8.074 mensen besmet met het coronavirus. In 't Gooi ligt dat aantal op 8.802 mensen. De gemeente Gooise Meren spant de kroon in 't Gooi. De besmettingen blijven stijgen. De afgelopen week werden daar per 100.000 inwoners 565 mensen positief getest op het virus. Dat komt neer op 328 mensen, vergeleken met 280 mensen een week geleden. Huizen stijgt Vorige week had Huizen nog het minste aantal besmettingen van 't Gooi. Maar deze week staan ze bovenaan in het lijstje van de hardste stijgers. Er zijn 159 mensen positief getest en dat zijn er 58 meer dan een week geleden. Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente. Tekst gaat verder onder de kaart:

Weesp minste besmettingen In Weesp en Laren zijn er deze week minder nieuwe besmettingen dan vorige week. In de gemeente Weesp werden afgelopen week per 100.000 inwoners 339,4 mensen positief getest. Dat komt neer op 67 mensen. Een week eerder waren dat nog 95 mensen. In Laren daalde het aantal nieuwe besmettingen met 20 ten opzichte van een week eerder. Opvallend is dat er in Wijdemeren afgelopen week precies evenveel nieuwe besmettingen zijn bijgekomen als een week eerder. De teller staat al twee weken op 91 nieuwe besmettingen. Twee nieuwe ziekenhuisopnames Afgelopen week werd er twee mensen met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis. Dat waren er een week eerder nog drie. Er overleed afgelopen week niemand in 't Gooi aan de gevolgen van het coronavirus. Het totaal aantal Gooise sterfgevallen sinds de uitbraak blijft daarmee staan op 252 personen.

