Fors lagere straffen na hoger beroep in zaak om doodsteken Sjeddy

Ricardo L., die ervan verdacht werd de 22-jarige Sjeddy Ibrahim uit Haarlem-Oost te hebben doodgestoken, is hiervoor vrijgesproken. Wel is hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en zes maanden voor onder meer poging tot doodslag.

Eerder was de man veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. Het OM had nu negen jaar en vier maanden gevangenisstraf geëist.

Sjeddy was tijdens de jaarwisseling van 2015 op 2016 met vrienden op de Zomerkade toen hij belandde in een grote ruzie. Hierbij zou L. hem met een mes in zijn borst hebben gestoken. Sjeddy overleed ter plekke. Twee anderen raakten gewond.

Geen bewijs

Volgens het hof kon echter niet bewezen worden dat Sjeddy ook daadwerkelijk door de man gedood is. Hoewel zijn dna-sporen op een mes waren gevonden, betekent dat volgens het hof nog niet dat die sporen iets met de dodelijke messteek te maken hebben.

Bovendien werd een verklaring van een getuige, die beweerde gezien te hebben dat de man het mes gebruikte, als onbetrouwbaar geacht. Dit omdat de getuige van verhaal veranderde, zo stelt het hof.

De man is wel veroordeeld tot het openlijk plegen van geweld in vereniging tegen verschillende personen en het medeplegen van dubbele poging tot doodslag.

Meer veroordelingen

Layminda van Z., die volgens de rechter schuldig was aan poging tot doodslag, was oorspronkelijk veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. Volgens het hof heeft zij zich net als L. schuldig gemaakt openlijk geweld in vereniging en het medeplegen van de dubbele poging tot doodslag. Ook zij moet drie jaar en zes maanden de cel in.

Een andere vrouw - Roxanne O., die ook door de rechter was veroordeeld voor betrokkenheid bij de dood van Sjeddy - krijgt een celstraf van 41 dagen en een taakstraf van 240 uur. Eerder was zij nog veroordeeld tot een straf van twaalf maanden, waarvan vier voorwaardelijk.

'Onherstelbaar groot leed'

Ook moeten de drie een schadevergoeding van 14.000 euro betalen aan de nabestaanden. Volgens het hof is hen 'onherstelbaar groot leed' aangedaan. "Het geweld vond plaats op de openbare weg waar buurtbewoners hebben gezien dat een jongeman in hun straat was doodgestoken en anderen met messteken gewond waren geraakt. Deze vorm van agressie waarbij jongeren met messen de straat op gaan, roept in de samenleving veel onrust op."

De dood van Sjeddy veroorzaakte lange tijd veel onrust in de Amsterdamsebuurt, omdat veel jongeren uit de wijk zowel het slachtoffer als de daders kenden. Onder grote belangstelling vond er een week later een stille tocht plaats.