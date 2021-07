Ziekenhuizen maken zich zorgen over mogelijke besmettingen bij gevaccineerd personeel

Ziekenhuizen maken zich zorgen over mogelijke besmettingen met de deltavariant van het coronavirus bij het personeel. Ondanks de hoge vaccinatiegraad onder het zorgpersoneel, raken er alsnog medewerkers besmet. Bovendien kan een besmetting van bijvoorbeeld een vriend van een medewerker ervoor zorgen dat een personeelslid in quarantaine moet en een gat in het rooster slaan. Het Onze Lieve Vrouw Gasthuis (OLVG) is daarom weer begonnen met het zelf testen van het personeel.

Bij het OLVG is de volledige vaccinatiegraad hoog, zo laat voorzitter Maurice van den Bosch weten aan NH/AT5. Bij verpleegkundigen en artsen zelfs boven 90 procent.

Volgens Van den Bosch zijn er op dit moment dan ook bijna geen besmettingen onder het personeel. Toch moet hij een deel van het personeelsbestand af en toe missen: "Waar we last van hebben is dat de jongeren allemaal vrienden en vriendinnetjes hebben die positief testen. Zij zijn dan wel verplicht om bij contact zich ook te laten testen. Op de uitslag wachten doe je in quarantaine, en dat betekent minder mensen in het ziekenhuis", legt hij uit.

Het ziekenhuis is daarom weer begonnen met testen van het personeel bij klachten of bij bijvooreeld een positief getest familielid: "Moet je je laten testen, dan kunnen onze eigen mensen zich melden bij onze eigen dienst. Hierdoor is de uitval tot nu toe nog enigszins beperkt", aldus Van den Bosch.