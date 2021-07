Een wc-rol onder de arm en warme kleren: zo overleef je twee weken kamperen

Of je vindt het geweldig, of het zijn de meest verschrikkelijke weken van je leven: kamperen. Nu de vakantie naar het buitenland op losse schroeven staat, pakken veel Nederlanders het wat lokaler aan, ze gaan in eigen land met de tent weg. Met je wc-rolletje over de camping, alles onder de modder en luchtbedden die áltijd lek zijn: zo overleef je de zomervakantie op de camping.

Er zijn namelijk zat mensen die ervan genieten om weken in een tentje te zitten, even terug naar de basis en bovenal: de natuur. "Het is een achterhaald idee dat kamperen inhoudt dat je met een wc-rol onder je arm naar een oud toiletgebouw loopt. Het sanitair is hartstikke luxe tegenwoordig, soms heb je zelfs privé-sanitair; dan krijg je een eigen hokje met douche bij je tent. Ik heb al in geen jaren met een wc-rol over de camping gehoeven!", vertelt kampeerexpert van de ANWB Erik Spliet.



In Nederland kamperen jaarlijks 3,5 miljoen mensen. "Kamperen kan naar ieder zijn eigen wens en behoeften ingevuld worden. Van luxe glamping met eigen sanitair tot een gezinscamping met speeltoestellen en meerdere zwembaden met animatie. Kamperen is vrijheid", vertelt Spliet, met een enigszins verlekkerde blik in zijn ogen.

"Kamperen is heerlijk"

Zelf is-ie net een paar weken terug uit Frankrijk – ja, hij was aan het kamperen. "Ik heb het een aantal jaar geleden weer opgepakt met mijn vrouw. Zij kampeerde vroeger niet maar is helemaal om: samen genieten in een nieuwe omgeving midden in de natuur; heerlijk!"