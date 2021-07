Foto Peter R. de Vries bij Haarlemse gedenkplaats verdwenen: "Dit is toch respectloos"

De zwart-wit foto van Peter R. de Vries., die ter herinnering was geplaatst langs het wandelpad aan de Dreef in Haarlem, is sinds deze ochtend verdwenen. Op zondag was de foto tegen een boom neergezet zodat ook Haarlemmers naar een plek kunnen om de vermoorde misdaadjournalist te gedenken.

Foto gedenkplek Peter R. de Vries verdwenen - Michael van der Putten

Initiatiefnemer Bastiaan, die niet met zijn achternaam genoemd wil worden omdat hij niet in de schijnwerpers wil staan, vindt het jammer dat de foto is weggehaald. "Ik weet niet de toedracht of waarom dit is gebeurd, vast baldadigheid. Maar ik vind wel dat het moet gaan om Peter - daarom hoef ik ook niet zo nodig in de publiciteit - en dat er een plekje is waar Haarlemmers heen kunnen." Nieuwe foto Bastiaan laat het er niet bij zitten en heeft inmiddels een nieuwe foto laten drukken. "Ik wil graag dat mensen tot en met de uitvaart van Peter R. de Vries aanstaande donderdag hier heen kunnen. Daarna haal ik de foto weg." Mocht in de tussentijd weer de foto worden weggehaald, dan zal hij weer een nieuwe foto plaatsen. "Ik wil gewoon graag kans bieden om hier te kunnen gedenken." Tekst gaat door onder de foto

Kaartje bij de gedenkplek van Peter R. de vries - Michael van der Putten

Een mevrouw die toevallig voorbij loopt, noemt het 'respectloos' dat de foto is weg is. "Waarom wordt zoiets niet gewoon met rust gelaten. Als iemand hier even naartoe wil komen, moet dat toch kunnen. Laat het gewoon." Vredige plek Bastiaan had afgelopen zaterdag met zijn zoon de foto laten drukken en had toestemming van de gemeente om de foto ergens neer te zetten. Op aanraden van zijn zoontje koos hij voor de Dreef. "Omdat mijn zoon hier aan de overkant op school zit, leek het hem een goed idee de gedenkplek hier in te richten", vertelt Bastiaan. "Hier is een rustige, vredige plek."