Inwoners van Uitgeest tot Bergen opgeroepen uit te kijken naar dementerende Gerda (74)

De zorgen over de vermiste Gerda Mooij (74), die lijdt aan dementie, worden groter. De politie roept inwoners in het gebied tussen Bergen en Uitgeest op een extra wandeling te maken en op afgelegen plekken te helpen zoeken. "Soms trekken demente personen zich terug op rustige plekken", aldus politiewoordvoerder Derk Burger tegen NH Nieuws. Wandelaars en fietsers staan op scherp.

Gerda is sinds zondagmiddag vermist na een fietstocht met haar man. Er is volgens de politie geen enkele sprake van een mogelijk misdrijf. "We denken echt dat ze gewoon verward is weggefietst."

Mogelijk in de richting van Uitgeest, omdat ze daar vroeger heeft gewoond. Mensen in de omgeving van Bergen, Uitgeest, Castricum, Alkmaar en Heiloo worden dan ook gevraagd om extra alert te zijn. Het kan zijn dat ze vannacht heeft geslapen in een bosje of berm.

"Het is al twee dagen geleden, dat is lang. We maken ons grote zorgen." Bekijk hieronder het hele interview met de politie.