Zaans Medisch Centrum in de min: verlies van 1,6 miljoen euro

"Als er geen covid was geweest, hadden we een bescheiden winst geboekt", licht interim-bestuurder Hans Feenstra toe. Niet alleen het coronavirus, maar ook de NDM-bacterie zorgde voor extra kosten.

Geen structureel probleem

Feenstra: "Vrijwel elk ziekenhuis heeft in de eerste zeven jaar na de nieuwbouw te maken met financiële krapte. Wij zitten nu in jaar vijf, midden in een periode die al extra lastig is met hoge aflossingen op de leningen voor de nieuwbouw."

Het is volgens de interim-bestuurder dan ook geen structureel probleem: "Ik hoop en verwacht dat we met alle betrokken partijen tot goede afspraken kunnen komen voor de komende jaren. We zijn er op tijd bij om nieuwe afspraken te maken. Nauwe samenwerking met het Amsterdam UMC maakt onderdeel uit van onze plannen voor de toekomst."

Positief over 2020

Feenstra gelooft niet dat medewerkers bang hoeven te zijn voor hun baan. "Dan ga je aan de dienstverlening en kwaliteit tornen. Dat is niet verstandig."

Daarnaast kijkt hij met een goed gevoel terug op 2020. "Er is zo hard gewerkt het afgelopen jaar. Alle medewerkers verdienen veel lof voor hun inspanningen. En ook in de samenwerking met huisartsen en andere ziekenhuizen hebben we het echt goed gedaan. Zorg en ziekenhuiszorg werd in 2020 meer dan ooit iets wat je 'met elkaar' doet."