Handbalsters VZV naar Kosovo, provinciegenoot SEW loot ploeg uit Litouwen

Afgelopen jaar ging het Europese avontuur voor beide Noord-Hollandse handbalploegen vanwege corona niet door. Dit seizoen was er daarom een nieuwe loting voor de tweede ronde. VZV zal gaan spelen tegen KHF Ferizaj. De eerste wedstrijd is in het weekend van 16 en 17 oktober in 't Veld. Een week later is de return in Kosovo.

Zeven jaar afwezigheid

De handbalsters van SEW zouden vorig seizoen, na een afwezigheid van zeven jaar, weer in Europa actief zijn. De ploeg van trainer Arthur Langedijk werd afgelopen seizoen gekoppeld aan het Spaanse Club Balonmano Remudas Isla de Gran Canaria. Dit jaar zal SEW afreizen naar Litouwen. Het eerste duel tegen ACME-Zalgiris Kaunas is in Nibbixwoud.