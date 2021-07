Kopers van nieuwbouwwoningen in Hoorn verplicht om er zelf te wonen

Kopers van nieuwbouwwoningen in Hoorn zijn vanaf nu verplicht om zelf in de woning te gaan wonen. Deze nieuwe 'zelfbewoningsplicht' geldt voor de eerste vijf jaar en moet voorkomen dat beleggers nieuwbouwhuizen opkopen en doorverkopen, of tegen hoge prijzen verhuren. " Dit is een keihard positief resultaat voor de woningzoekenden in Hoorn", aldus politieke partij Eénhoorn.

Het aantal woningen dat gekocht wordt om te verhuren groeit en dat gaat ten koste van het aanbod, stelt raadslid Robert Vinkenborg van Eénhoorn. "Vooral de goedkope nieuwbouw-woningen worden opgekocht en dat zijn juist de woningen waar starters om staan te springen gezien de gekte op de woningmarkt."

Dit voorjaar dienden politieke partijen een voorstel in bij het college van Hoorn om de 'zelfbewoningsplicht' door te voeren. En dat is inmiddels gebeurd. Kopers van een nieuwbouwwoning moeten, voor een termijn van vijf jaar, de woning zelf bewonen. Daarbij geldt een uitzondering als een woning voor familie wordt gekocht. Bij overtreden van de zelfbewoningsplicht, kan de eigenaar rekenen op een boete van honderd euro per dag. Ook als de woning binnen de vijf jaar weer wordt verkocht, blijft de 'zelfbewoningsplicht' gelden.

Hoeveel huizen er zijn opgekocht en hoe groot de omvang is van het probleem in Hoorn, is volgens Vinkenborg niet inzichtelijk. "Dat is juist onderdeel van het probleem, maar groot opkopen gebeurd ook in Hoorn. Landelijk komt het steeds vaker voor waarbij voorbeelden zijn dat de helft van woonwijken worden opgekocht." Daarbij haalt hij een voorbeeld uit Gelderland aan, waarbij starters de dupe zijn en de huurprijzen stevig worden opgevoerd.

Buurgemeenten

De partij voorzag dat de druk op de Hoornse woningmarkt alleen maar verder toe zou nemen omdat ook buurgemeenten bezig zijn met het invoeren van de zelfbewoningsplicht. Politieke partijen in Enkhuizen en ook Medemblik dienden dit voorjaar een motie in om de zelfbewoningsplicht er doorheen te krijgen.

"Starters maken momenteel geen schijn van kans. De gemeente Medemblik maakt al wel afspraken met projectontwikkelaars, maar het is nog niet als regel vastgelegd", aldus raadslid Simon Commandeur van de CDA-fractie in Medemblik.

Lopende nieuwbouwprojecten

Dat de zelfbewoningsplicht in Hoorn is ingevoerd stemt Vinkenborg positief. Hoewel het niet met terugwerkende kracht geldt voor de lopende projecten. "Het gaat om honderden woningen die nu gebouwd worden zoals in de Rozenbuurt in Zwaag en de nieuwe wijk het Holenkwartier. Ik zou de gemeente en projectontwikkelaars dan ook willen oproepen om in de geest te handelen van deze nieuwe verplichting."