Open Dag van Ajax afgelast

Om de fans toch tegemoet te komen roept Ajax de Ajaxdroomdagen in het leven. Deze vinden plaats op 5 en 6 augustus. Tijdens deze dagen maken kinderen een actieve tour door de Johan Cruijff Arena en doorlopen ze langs het veld verschillende fases van de jeugdopleiding, tot aan het maken van je debuutgoal voor Ajax.

Johan Cruijff Schaal

Ajax komt in de voorbereiding nog drie keer in actie. De ploeg van Erik ten Hag speelt zaterdag 24 juni in Duitsland tegen Bayern München en een week later tegen RB Leipzig in Oostenrijk. De oefencampagne wordt afgesloten in Amsterdam op 4 augustus met een duel tegen het Engelse Leeds United. Op zaterdag 7 augustus is de eerste officiële wedstrijd voor de Amsterdammers. PSV is dan de tegenstander in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.