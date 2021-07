Zwemlessen en toezicht zijn ó zo belangrijk: "Let op je kinderen!"

Jarenlang daalde het aantal kinderen dat verdronk jaarlijks, door zwemlessen en maatregelen bij zwemplassen. Van een daling is sinds een paar jaar geen sprake meer: kinderartsen zijn zelfs bang voor een stijging, omdat kinderen door corona achterlopen met zwemlessen. Monique en Shiva weten al tijden hoe belangrijk het is dat kinderen goed kunnen zwemmen én dat er voldoende toezicht is.

Shiva de Winter is de eigenaar van zwembad ’t Gooische Bad in Hilversum en maakte zich de afgelopen maanden hard om zwemlessen zo snel mogelijk weer op te pakken. “We leven in een waterrijk land, waar op bijna elke straathoek wel water te vinden is”, vertelt hij. “Daarom is het belangrijk dat kinderen zelfredzaam zijn met en in het water. Vooral omdat ouders in onze maatschappij vaak druk zijn, of snel afgeleid door een telefoon.”

Zelf zit hij al 25 jaar ‘in het vak’: “Ik heb veel dingen gezien, ik wéét hoe belangrijk het is dat kinderen zichzelf kunnen redden. Ieder jaar zijn er weer een aantal (bijna) verdrinkingen waar iedereen de rillingen van krijgt.”

Touwtjes in handen

Die rillingen voelde Monique Siemeling toen er in de zomer van 2018 een vierjarig jongetje overleed bij de Toolenburgerplas in Hoofddorp. “Het was de zoveelste verdrinking van in dit geval een kind”, zegt ze hoofdschuddend. Dat mocht niet meer gebeuren, besloot ze. Ze nam de touwtjes in handen en leidde zelf vrijwillige toezichthouders op, die zwemmen in de plas veiliger zouden moeten maken.