Nieuw lokkertje: niet dansen, maar sjansen met Janssen

Om meer mensen over te halen om zich te laten prikken, zet de GGD een nieuwe troef in: 'Sjansen met Janssen'. Na vaccinatie in het Kennemer Sportcenter in Haarlem kan je je aanmelden voor een blinde date in de wachtruimte. Tijdens het kwartiertje wachten op eventuele medische bijwerkingen, ontmoet je dan misschien wel de ware liefde.

Na de officiële openingstijden van de vaccinatielocatie wordt de wachtruimte van 17.30 tot 19.30 uur omgetoverd tot een romantische plek. Geïnteresseerden moeten zich wel van tevoren aanmelden.

Niet alleen de bijwerkingen worden tijdens de blind date gemonitord. GGD Kennemerland houdt ook een oogje in het zeil over de voortgang in de liefde. Als er een tweede date volgt, krijgt het prille stel twee weken na vaccinatie een presentje.

"Voor veel mensen zonder partner, is de coronaperiode extra zwaar geweest. Het doel van het evenement ‘Sjansen met Janssen’ is dan ook om volwassenen die dat leuk vinden, in staat te stellen om elkaar op een laagdrempelige en coronaveilige afstand te ontmoeten", stelt de GGD. "Tegelijkertijd geeft het hen een extra mogelijkheid om een vaccinatie te komen halen."

Dansen met Janssen

De slogan van de actie van GGD Kennemerland - Sjansen met Janssen - is een afgeleide van de mislukte campagne 'Dansen met Janssen'. Minister Hugo de Jonge deed tijdens een persconferentie deze uitspraak in de hoop hiermee jongeren over de streep te halen zich te laten vaccineren, waarna ze direct het nachtleven in konden duiken.

In de praktijk heeft dat hoogstwaarschijnlijk geleidt tot meer besmettingen, omdat na een prik met het vaccin Janssen je nog niet direct beschermd bent met tegen het coronavirus.