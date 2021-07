Ajax-speelster Spitse mist Olympische Spelen door knieblessure

Middenvelder Sherida Spitse zal niet in actie komen op de Olympische Spelen. De recordinternational van Oranje heeft maandag op de training een knieblessure opgelopen en zal daarom enkele weken aan de kant staan.

"Er zijn weinig woorden die kunnen beschrijven hoe ongelofelijk pijn dit doet. Topsport is mooi, maar kan zoals vandaag ook keihard zijn", laat Spitse weten via Twitter.

De 31-jarige Spitse is met 188 interlands een belangrijke schakel in de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman. De speelster van Ajax zal worden vervangen door aanvaller Joëlle Smits.

Zambia

Woensdag is al de eerste wedstrijd van de Oranje op de Spelen. Zambia is dan de eerste tegenstander in groep F. Europees kampioen Nederland speelt ook nog tegen Brazilië (zaterdag) en China (dinsdag). De eerste twee uit de poule gaan door naar de kwartfinales. Ook de twee beste nummers drie plaatsen zich voor de volgende ronde.