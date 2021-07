Kleding en babyvoeding van Zandvoort naar watersnoodgebieden

De Zandvoortse Kim van Schaik zamelt normaal gesproken goederen, eten en kleding in voor haar eigen dorpsgenoten die wel wat steun kunnen gebruiken. Nu heeft ze veel dorpsbewoners opgetrommeld om spullen te doneren voor de inwoners van de rampgebieden in Limburg, België en Duitsland. Vanochtend rijdt ze met twee busjes en een aanhanger naar het zuiden.

In het Limburgse Heerlen is een verzamelcentrum van alle hulpgoederen, waar Kim en een paar vrijwilligers vandaag naartoe rijden. Daarvandaan worden de spullen verspreid.

Ze is blij dat ze in deze actie zo gesteund is door veel Zandvoorters. "Het was een ver-van-mijn-bedshow, maar als je de wanhoop van de mensen ziet, dan denk ik: 'Kom an, dan moet je gewoon wat doen.'"

Bizar

Bij de gedachte aan de watersnood in Limburg, Duitsland en België wordt Van Schaik al bijna emotioneel. "Als ik eraan denk, schiet ik al vol. Bizar dat het zó nodig is. Ik ben blij dat we daarin een steentje kunnen bijdragen."

Dat het relatief kleine Zandvoort de handen uit de mouwen heeft gestroopt om eens flink in te gaan zamelen, zorgt voor een kleine glimlach op haar gezicht. "We zijn maar een klein dorp, maar ze hebben me laten zien dat we op dit moment heel groot kunnen zijn."