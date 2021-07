De Zomertoer is begonnen: "Fijn om dicht bij de mensen te zijn"

Vanmorgen was het dan eindelijk zo ver: de Zomertoer is begonnen! Twee weken lang reist NH Radiopresentatrice June Hoogcarspel door de provincie. Elke dag wordt een nieuwe camping bezocht om het gesprek met luisteraars aan te gaan. En dat zorgde vanmorgen voor flink wat zenuwen: "De eerste dag is altijd spannend. Je weet nooit of de verbindingen goed lopen, en of de gasten allemaal komen", aldus June.