De Zomerschool probeert het gemiste sociale contact door corona in te halen

Voor het tweede jaar op rij zijn de Zomerscholen weer geopend. Op het Mediacollege in Amsterdam-Zuid wordt gedanst en met drones gevlogen. "Kinderen zaten zoveel thuis, ze moeten weer in het ritme komen van een leuk, jong leven."

Verschillende scholen in Amsterdam zetten in de vakantie hun deuren weer open. "Het biedt leuke activiteiten voor jongeren die niet op vakantie gaan of kunnen en die veel thuiszitten. Zij krijgen hier twee weken leuke dagbesteding," vertelt organisator Yasin Yaylali. Er zijn verschillende zomerscholen met verschillende doelen, maar overal is het programma gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling.

Floris doet dit jaar voor het eerst mee. "Eigenlijk is het een excuus zodat ik niet naar de camping hoef, maar het is gewoon heel leuk. Ik leer dat je jezelf moet zijn en niets van anderen moet aantrekken," vertelt hij.

Ontwikkeling

Volgens Yaylali hebben veel kinderen in coronatijd sociaal contact gemist. "Afgelopen jaar hebben heel veel kinderen gewoon weinig contact gehad. Ook met hun mentor, hun meester en hun leraren. Dus die persoonlijke ontwikkeling, dat sociale contact was er gewoon niet. En die persoonlijke aandacht is juist nu nodig. Tijdens zomerscholen kijken we naar wat kinderen nodig hebben en hoe je ze goed kan laten voelen."

De Zomerscholen worden georganiseerd in samenwerking met de gemeente Amsterdam. In augustus zijn er nog een paar plekken waar kinderen zich voor kunnen inschrijven.