Melding van schietpartij in Beets, arrestatieteam paraat

Hulpdiensten zijn massaal aanwezig in het dorpje Beets nadat er bij de politie een melding was binnengekomen over een schietpartij.

Aan de rand van het dorp staan meerdere politie-auto's en er is een arrestatieteam opgetrommeld. In de lucht cirkelt een politiehelikopter en in een nabijgelegen weiland is een traumahelikopter geland.

Een woordvoerder van de politie kan nog niet bevestigen of er ook daadwerkelijk geschoten is. Ook is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is. "Op dit moment doen we onderzoek naar de situatie daar", aldus de politie.