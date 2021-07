Geen verdachte situatie aangetroffen in Beets na melding over schietpartij

De politie heeft niets vreemds aangetroffen in Beets nadat vanmiddag een melding werd gedaan over een schietpartij. Hulpdiensten kwamen in groten getale op het dorp af na de melding. Zo werd een arrestatieteam opgetrommeld en landde een traumahelikopter in een nabijgelegen weiland. Ook cirkelde een politiehelikopter boven het gebied.