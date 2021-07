Enkhuizen sluit deel winkelstraat af vanwege overlast gemotoriseerd verkeer

De gemeente Enkhuizen gaat een deel van de Westerstraat met palen afsluiten voor verkeer. Reden is de overlast van auto's en busjes die door het winkelgebied rijden.

De Westerstraat is eigenlijk voetgangersgebied. Hoewel dat met borden wordt aangegeven, rijden er regelmatig auto's en busjes door het winkelgebied. In overleg met de winkeliersvereniging is besloten om het westelijke deel van de winkelstraat, ter hoogte van Bagijnestraat en de Melkmarkt, af te sluiten met palen die kunnen worden weggehaald.

De afsluiting geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 18.00 uur. Voor die tijd kunnen winkels worden bevoorraad. Omdat hulpdiensten te allen tijde de winkelstraat moeten kunnen inrijden, hebben die een sleutel om de palen weg te kunnen halen.

Wens voor automatisch beweegbare palen

Het oostelijke deel van de Westerstraat was al fysiek afgesloten voor gemotoriseerd verkeer met hydraulische (automatisch beweegbare, red.) palen. Het nieuwe gedeelte wordt voor nu handmatig afgesloten door winkeliers, maar zij hebben een verzoek ingediend om ook daar hydraulische palen te plaatsen. De gemeente gaat onderzoeken of dat haalbaar is.