Dementerende Gerda (74) nog niet gevonden, zoekgebied uitgebreid

De 74-jarige Gerda uit Bergen is, ondanks de grote zoekactie vandaag, nog niet gevonden. Ze raakte gistermiddag vermist tijdens een fietstochtje met haar man Piet. Daarop sloeg hij alarm en is er met zo'n tachtig mensen naar haar gezocht, onder meer in het duingebied richting de zee. Zojuist is bekend geworden dat het zoekgebied is uitgebreid naar de omgeving Castricum en Uitgeest.