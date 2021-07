Haarlem heeft eigen gedenkplek voor Peter R. de Vries: "Dit is bedoeld voor Haarlemmers"

Iemand die zijn hond uitlaat of een wandelaar, vrijwel iedereen kijkt even om. Op de Dreef is er sinds gisteren een kleine gedenkplek te zien als eerbetoon aan de vermoorde Peter R. de Vries. Dit eerbetoon is een burgerinitiatief zodat er ook in Haarlem een plek is om de neergeschoten misdaadjournalist te gedenken.

Gedenkplek Peter R. de Vries aan deDreef - Michael van der Putten

"De gedenkplek is bedoeld voor Haarlemmers zodat zij ergens heen kunnen om Peter R. de Vries te herdenken of om er een bloemetje neer te leggen," laat Bastiaan weten. Hij wil verder niet voor camera reageren of dat zijn achternaam bekend wordt: "Het moet om Peter gaan." De Haarlemmer vond het mooi hoe De Vries zich inzette voor de zwakkere in de samenleving en hoe hij opkwam voor gerechtigheid. "Dat hij dat heeft moeten bekopen met de dood is in essentie heel erg." Zwart-wit foto Bastiaan liet afgelopen zaterdag een zwart-wit foto van De Vries afdrukken, kocht een lijst en vroeg zich af waar hij de foto neer zou zetten. "Ik dacht eerst aan de Grote Markt, maar daar was op dat moment de markt. Mijn zoontje zei toen dat tegenover zijn school op de Dreef wel een mooie plek zou zijn. Ik vond dat een goede idee."

Peter R. De Vries werd dinsdagavond 6 juli rond half acht neergeschoten in de Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Ruim een week heeft de bekendste misdaadjournalist van Nederland gevochten voor zijn leven. 15 juli werd bekendgemaakt dat De Vries is overleden aan zijn verwondingen. Op die plek van de aanslag groeit sinds de aanslag een bloemenzee.

Het is volgens Bastiaan zeker niet de bedoeling om het eerbetoon van De Vries te associëren met de Tweede Wereldoorlog. De foto van De Vries is ongeveer twintig meter naast het Monument Executie 7 maart 1945 geplaatst. "Dat is toeval geweest," zegt Bastiaan, "de locatie is recht tegenover de school van mijn zoontje en ik vind het een rustige, vredige plek voor de foto." Negatief Op sociale media verschenen wisselende reacties op de gedenkplaats, maar dat vindt Bastiaan niet erg. “Het is bedoeld voor mensen die er waarde aan hechten en iedereen mag er een mening over hebben. Weet je: het is wat het is.” Ontroerend Aletta en Bianca komen een bloemetje brengen. "Zeker voor mensen die behoefte hebben aan zo'n plek in Haarlem is het goed dat die er is," zegt Aletta. "Misschien zijn er ook wel mensen die niet naar Amsterdam kunnen, voor hen is deze plek geschikt." Ze vinden het dan ook goed dat de foto er is neergezet.

Gedenkteken Peter R. de vries - NH Nieuws

Charles Heinsbergen vindt zelfs dat er een permanente gedenkplek moet komen. "Dat zou daar verderop in het Florapark kunnen. Ik zou een mooi kunstwerk met de naam van Peter R. de Vries en een foto op zijn plaats vinden", legt Charles uit. Ja, dat zou ik heel leuk vinden. Ik was echt een fan van Peter en keek altijd naar zijn programma's." Charles is het dan ook zeer eens met de kleine gedenkplek aan de Dreef.

Gedenkplek Peter R. de Vries in Haarlem - NH Nieuws