Tieners (12) 'doen stoer' met op kermis gewonnen neppistolen

Drie jongens moesten zaterdagavond hun neppistolen inleveren bij de politie. Ze hadden die gewonnen op de kermis van Oudorp in Alkmaar. De politie heeft kermisexploitanten gevraagd een dergelijke prijs niet meer te verstrekken, maar de kermisbond is het daar niet mee eens. "Bij de Bart Smit kan je ze ook kopen hé?"

Dat zegt Karin Blokker tegen NH Nieuws. Ze is, naast lid van de kermisbond, ook exploitant op de kermis in Oudorp en heeft met de politie en een boa gepraat over de gebeurtenis dit weekend. "Er waren een paar jongens stoer aan het doen met neppistolen."

Volgens de politie, die zich via Instagram beklaagt over het voorval, was de jongste van de drie pas twaalf jaar oud en kiezen ze op die leeftijd snel voor een pistool als prijs. "Een pluche knuffel, mini-Loekie de Leeuw of een balletjesvuurwapen? Doet u maar de ES-KY801, cal. 6mm air soft gun."

'Neppistool een misdrijf'

Gehoopt wordt dat kermisbezoekers in het vervolg voor een andere prijzen kiezen, want - zo benadrukt de politie - wie rondloopt met 'een nepvuurwapen dat geschikt is om iemand mee te bedreigen', begaat 'een misdrijf'. "De politie controleert hier scherp op." Ook verzoeken zij exploitanten dat soort prijzen niet meer uit te geven.