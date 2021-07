Amsterdamse Rollende Keukens in september afgelast: "We durven het niet aan"

Foodfestival De Rollende Keukens heeft de stekker eruit getrokken voor de komende editie begin september. Het festival zou 1 tot en met 5 september worden gehouden in het Westerpark in Amsterdam. Toen vorige week duidelijk werd dat pas op 13 augustus duidelijk is of het überhaupt door kan gaan, was het klaar voor de organisatie. "Dat is te laat. Op deze manier durven we het gewoon niet aan", vertelt Igor Sorko van Mister Kitchen.