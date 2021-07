Twee jonge vrouwen gewond naar ziekenhuis na scooterongeluk op Zeeweg

Rond 00.30 uur ging het mis toen hun scooter op het fietspad langs de Zeeweg ter hoogte van de oversteek bij Het Wed een paaltje raakte en vervolgens onderuit ging.

Politie en ambulance moesten ondersteuning bieden. Een van de vrouwen is door ambulancepersoneel gestabiliseerd en is met de andere vrouw naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling. Het was bij de politie vanmiddag niet bekend hoe het met ze gaat, maar ‘het lijkt mee te vallen’, aldus een woordvoerder.

Gillende sirenes

Nachtelijke ongelukken komen in de zomer al jaren regelmatig voor op deze weg terug van het Zandvoortse en Bloemendaalse strand. Zeker deze zomer houdt menigeen zijn hart vast wanneer er weer gillende sirenes die kant op rijden. Een paar weekenden geleden vloog er namelijk ‘s nachts nog een auto over de kop, de bestuurder had naar verluidt te veel gedronken.

En begin vorige maand kwamen twee jonge vrouwen op een scooter om het leven toen zij op de rijbaan van de Zeeweg, tegen het verkeer in, terechtkwamen en op een tegemoetkomende auto botsten.

Ook toen was het in het donker en kwamen de jonge vrouwen terug van een strandfeest. Een moeder verzucht na dit zoveelste ongeluk op Twitter: "En daarom haal ik ze liever op van het strand in Bloemendaal of Zandvoort."