Nog steeds rustig in de ziekenhuizen ondanks de vele coronabesmettingen

Ondanks de explosieve stijging van het aantal coronabesmettingen in heel Noord-Holland, is er nog geen enorme toename in het aantal ziekenhuisopnames. "Het beeld is nog rustig en stabiel", zo laat de GGD Zaanstreek-Waterland weten. Ook de ziekenhuizen in de andere regio's binnen Noord-Holland overspoelen nog niet als gevolg van de vele besmettingen. De uitzondering is de stad Amsterdam, waar sinds 9 juli minstens 25 nieuwe patiënten zijn opgenomen.

Volgens De Jonge ziet het ernaar uit dat het aantal besmettingen stabiliseert . Ook heeft het aantal besmettingen vooralsnog geen grote gevolgen. "Gelukkig leidt dat nog niet tot een grote stijging in de ziekenhuizen. Laten we dat zo houden", zei De Jonge. Volgens hem blijkt uit die cijfers dat vaccineren helpt.

In Amsterdam-Amstelland zijn er sinds 8 juli vijf mensen overleden aan het coronavirus. In de andere regio's is er sinds 8 juli niemand meer overleden als gevolg van het coronavirus.

Zo belandde er op 16 juli negen nieuwe patiënten in het ziekenhuis, de dag ervoor vijf en de dag daarvoor twee. Alleen in de regio Amsterdam zijn er mensen opgenomen, in Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel en Aalsmeer nog niet. Ook het aantal positieve testen steeg explosief met 759 procent in de week van 8 tot en met 14 juli, van 794 naar 6.826 besmettingen.

Ook voor de regio Amsterdam-Amstelland werd het risiconiveau opgehoogd van ernstig naar zeer ernstig. In deze regio name het aantal ziekenhuisopnames wel toe.

In de regio Kennemerland nam het aantal besmettingen met 300 procent toe en waren er 2.532 nieuwe besmettingen. Waarvan 85 procent afkomstig is van de leeftijdsgroep onder de 30 jaar. In Gooi en Vechtstreek vervijfvoudigde het aantal positieve testen ten opzichte van de week ervoor, naar 1134 nieuwe besmettingen. En in de regio Noord-Holland Noord meldde het RIVM 1.134 nieuwe positieve testen ten opzichte van de week ervoor (222).

De besmettingen zijn in alle regio's flink toegenomen in de periode 8 tot en met 14 juli. Zo steeg het aantal besmettingen voor de regio Zaanstreek-Waterland van 104 naar 722. Drie kwart van de besmettingen vond plaats in de leeftijdsgroep 10 tot en met 29 jaar.

Naast Amsterdam zijn in de regio's Gooi en Vechtstreek en Noord-Holland Noord sinds 11 juli in totaal twee patiënten met corona in het ziekenhuis opgenomen. Voor de regio's Zaanstreek-Waterland en Kennemerland zijn er geen nieuwe coronapatiënten bijgekomen.

"Het is goed nieuws dat de ziekenhuisopnames niet al te hard stijgen, maar we moeten voorzichtig blijven"

In de regio Kennemerland zijn er inmiddels een half miljoen prikken gezet. In de regio Amsterdam-Amstelland en Gooi en Vechtstreek is inmiddels (bijna) 60 procent van de inwoners volledig of gedeeltelijk gevaccineerd. In de regio Noord-Holland Noord is bijna 55 procent minimaal een keer gevaccineerd.

In bepaalde regio's zijn er verschillende initiatieven om de vaccinatiegraad omhoog te schroeven. Zo kun je je in Amsterdam op vier locaties zonder afspraak voor de eerste vaccinatie laten prikken. En staan er in Zaandam en Volendam bussen om je ook daar zonder afspraak te laten vaccineren voor de eerste prik. Deze initiatieven lijken te werken. Zo is er inmiddels een tweede bus in Volendam bijgezet om aan de vraag te kunnen voldoen.

Persconferentie

Op 9 juli was er als gevolg van de explosieve stijging van het aantal besmettingen een persconferentie. Toen draaiden demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge de openstelling van het nachtleven weer terug. De horeca is sindsdien tot uiterlijk 0.00 uur 's nachts geopend, thuiswerken is weer de norm en evenementen mogen alleen zittend plaatsvinden.

Het is nog onduidelijk wat de cijfers betekenen voor de maatregelen na 14 augustus. Daarover zei De Jonge: "Het is goed nieuws dat de ziekenhuisopnames niet al te hard stijgen, maar we moeten voorzichtig blijven." Daarom is het nog niet duidelijk of er straks meer mogelijk is voor de nachtclubs en evenementen. "Dat valt nu nog niet te zeggen", aldus de Jonge.