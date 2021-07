Massale zoektocht in duingebied naar vermiste 'lieve buurvrouw' Gerda (74)

De 74-jarige Gerda Peijs uit Bergen is sinds gistermiddag vermist. Ze was met haar man Piet door het duingebied van Bergen aan het fietsen, toen ze ineens niet meer achter hem reed. De politie, reddingsbrigade, veteraneneenheid én buren zijn massaal naar haar op zoek. "Ze is dementerende en mogelijk op zoek naar haar oppaskindjes."

Dat vertelt haar buurvrouw Mertina Meijer aan NH Nieuws. Samen met haar dochter Renee op de mountainbike en verschillende buren heeft ze al tig rondjes gefietst in de hoop Gerda te vinden. Sinds gistermiddag 15.00 uur heeft niemand meer iets van haar vernomen.

Gerda en man Piet gingen voor kop koffie op de fiets naar Bergen aan Zee vanaf hun woning aan de Emmalaan in Bergen. Het is een fietstochtje van een paar kilometer en ze hebben nog even zitten rusten op een bankje, aldus Mertina.

"Toen ze weer op de fiets stapten, zei Gerda tegen Piet: 'ga jij maar voorop, ik weet de weg niet'. Dus dat deed hij, haar wel goed in de gaten houdend. Ze is namelijk een beetje in de war en hallucineert." Toen haar man afsloeg en even later achterom keek, was Gerda ineens spoorloos verdwenen.

Buren ingeschakeld

Hij heeft nog rondjes gefietst, vertelt de aangeslagen buurvrouw, maar besloot toch na een uur bij de buren in zijn straat aan te kloppen. Ze hebben de politie ingeschakeld en zijn ook zelf gaan zoeken, maar tot nu toe zonder resultaat.

Hij verloor haar ter hoogte van de Helmweg (zie kaartje hieronder) uit het oog. Gerda is 1.75 meter lang, heeft kort grijs haar en droeg gisteren een lichte blouse en donkere broek. Ze reed op een donkerblauwe damesfiets met voorop een zwart mandje.