Ambachtenweekend pakte goed uit voor Nederlands Stoommachinemuseum

Het Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik stond de afgelopen dagen in het teken van het Ambachtenweekend. Het evenement trok op zaterdag 350 bezoekers aan. Zij kwamen om te zien hoe verschillende oude beroepen werden uitgevoerd en daarnaast konden zij de vele stoommachines bewonderen in het museum.

Robert Gieling

Verschillende ambachtslieden trokken de afgelopen dagen naar het museum in Medemblik om de oude beroepen te tonen aan bezoekers van het museum. Zo werden er demonstraties gegeven over tingieten, beeldhouwen, pottenbakken en het smeden van metalen. Daarnaast was de van oorsprong Engelse kunstenaar Dave Harmsworth aanwezig om allerlei figuren uit boomstammen te zagen met behulp van een kettingzaag. Bezoekers van het Ambachtenweekend konden een lootje kopen om kans te maken op een van de creaties van de kunstenaar, waarna de winnaar op zondagmiddag bekend werd gemaakt. Woordvoerder Els Goetjes van het Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik liet aan onze fotograaf Robert Gieling weten dat het bezoekersaantal weer in de lift zit. Vooral op zaterdag had het museum veel animo, met meer dan 350 mensen die een bezoek brachten. Bekijk hieronder de reportage die fotograaf Robert Gieling maakte van het Ambachtenweekend:

Ambachtenweekend Nederlands Stoommachinemuseum Robert Gieling

