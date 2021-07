Agenten redden hondje uit kofferbak: "Dan is het moeilijk zakelijk te blijven"

Een hondje is zaterdagavond bevrijd uit een kofferbak waar die in een bench zat opgesloten. De auto stond in parkeergarage De Appelaar in Haarlem. Toen de agenten rond half acht aankwamen, hoorden zij het beestje al keffen vanuit de auto. Snel forceerden zij een raam en redden de hond.

De eigenaar kwam snel daarna aanlopen en zei dat hij 'maar even weg was geweest.' "Op zo'n moment kost het soms best moeite zakelijk te blijven", schrijft de aanwezige politiehondenbegeleider op Facebook.

De eigenaar heeft een boete gekregen. De politie kon vandaag niet zeggen hoe hoog die boete was. De voorrijkosten van Stichting Dierenambulance Velsen moet hij ook betalen en uiteraard is de schade aan zijn auto voor eigen rekening. Tot ongenoegen van de politiehondenbegeleider blijft het bij deze sancties: "Helaas werkt de wetgeving soms niet helemaal zoals we willen, maar we zijn blij dat we iets voor de hond hebben kunnen betekenen."