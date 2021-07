Quinsy Gario uit Bij1 gezet wegens 'signalen dat niet iedereen zich veilig voelde'

Kunstenaar en activist Quinsy Gario is door Bij1 uit de partij gezet. De nummer twee op de lijst voor de Kamerverkiezingen en de eerste vervanger van Sylvana Simons zou bij partijleden hebben gezorgd voor gevoelens van 'onveiligheid'.

Dat meldt Trouw. Een woordvoerder zegt tegen de krant dat Gario's lidmaatschap is ingetrokken vanwege 'signalen dat niet iedereen zich veilig voelde binnen de partij. En dat had te maken met Quinsy'.

Bij1 liet een advocatenbureau onderzoek doen naar de zaak. Het bestuur zou zijn geschrokken van de resultaten. De partij volgde daarom het advies om Gario's lidmaatschap in te trekken. De partij wil niets kwijt over de aard van de ontvangen signalen over Gario.

Uitkomsten

Gario zegt tegen de krant dat de afgelopen tijd geprobeerd zou zijn om zijn bestaan binnen de partij te bemoeilijken. Hij wil verder niet speculeren over waarom hij uit de partij is gezet. Hij zegt verder dat hij geen kans heeft gehad om zijn verhaal te doen bij de onderzoekcommissie en dat hij officieel nog niets over de uitkomsten van het onderzoek zou hebben vernomen.

Gario werd de afgelopen jaren bekend als kunstenaar, dichter en activist. Hij viel vooral op door zijn rol in het antiracismedebat en zijn bijdragen aan de actiegroep Zwarte Piet is Racisme.