Auto van talud in Amsterdam-Noord, bestuurder onder invloed van drugs

Een auto is vannacht op de IJdoornlaan in Amsterdam-Noord van een talud afgereden en over de kop geslagen. De twee inzittenden bleven ongedeerd en konden het voertuig zelf verlaten. Naast de auto werd een fles lachgas aangetroffen die door de politie in beslag is genomen. De 22-jarige bestuurder is ter plaatse getest op drugsgebruik. Dit bleek positief waarop de Amsterdammer werd aangehouden.