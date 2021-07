Politieonderzoek bij Harbour Club Amsterdam: mogelijk brandbom tegen gevel gegooid

De hulpdiensten zijn vanochtend uitgerukt nadat er een kleine explosie en brand zou zijn geweest bij The Harbour Club op de Cruquiusweg in Amsterdam. Rond vier uur kwam er een melding binnen bij de hulpdiensten waarna ze met spoed naar de luxe club aan het water in Oost reden.

De Forensische Opsporing is ter plaatse om onderzoek te doen. Het is nog onduidelijk of er schade aan het pand is.

De brandweer laat weten dat het om een kleine brand ging. "Over de oorzaak van de brand kan ik niets vertellen, ik kan alleen zeggen dat er een kleine brand is geblust. Info over een explosie heb ik niet." Er raakte in ieder geval niemand gewond. Ook de politiehelikopter is ingezet voor onderzoek, maar er zijn geen verdachten aangetroffen.

De politie kon vanmorgen nog niet bevestigen dat het om een brandbom ging. Dat wordt onderzocht en daar komt de politie later vandaag op terug.

In mei 2019 was er ook een incident bij deze club. Toen werd er meerdere keren geschoten tegen het pand. Op camerabeelden was te zien dat dat werd gedaan door een man op een scooter.