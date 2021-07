Artis overweegt euthanasie voor baby-slingeraap: "Als uiterste optie"

Mocht een waarschijnlijk drachtige slingeraap in Artis na de bevalling haar baby niet accepteren, dan is euthanasie een uiterste optie. Dat erkent Artis.

Over de mogelijke euthanasie, een optie die werd genoemd in een interne mail, is onrust ontstaan onder vaste bezoekers, maar de dierentuin zegt dat die onrust vooralsnog ongegrond is. De slingeraap, die nu mogelijk drachtig is, beviel anderhalf jaar geleden ook al van een kleintje. Toen werd het jong niet door de moeder geaccepteerd, iets wat vaker voorkomt. Verzorgers van Artis hebben het baby-aapje vervolgens met de hand gevoed. Nog geen probleem Tjerk ter Meulen, manager Dier & Plant bij Artis, benadrukt dat het nog helemaal niet zeker is dat het jong daadwerkelijk geëuthanaseerd wordt. "We hebben het over een ongeboren dier en we gaan er nog steeds vanuit dat de moeder het gewoon accepteert. Vooralsnog hebben we eigenlijk nog geen probleem." Hij stelt dat bij een tweede zwangerschap de kans groter zou zijn dat een moeder haar kind wel accepteert.

"Vanuit het fokprogramma is met z'n allen afgesproken om geen dieren met de hand groot te brengen." Mocht het jong eerst door mensen verzorgd moeten worden, dan is het risico volgens Ter Meulen dat de structuur in de groep wordt verstoord. "Het is een hele moeilijke en dunne scheidslijn, waar doe je goed aan en waar doe je niet goed aan." Bij het vorige jong van deze moeder lijkt die groepsdynamiek uiteindelijk geen groot probleem te worden. Ter Meulen: "Natuurlijk merk je wel afwijkend gedrag. De aap reageert veel meer op verzorgers en vreemde mensen. Ze is anderhalf jaar oud en zit in de groep, maar we zijn er nog lang niet qua ontwikkeling, ook voor de groep. Het is een groep dieren, er zit er eentje bij die net iets anders is."

Ter Meulen denkt wel dat het gevolgen kan hebben als een volgend jong ook niet door de moeder geaccepteerd zou worden. "In het ergste geval, kan de groep opsplitsen. In twee kampen, die niet met elkaar door een deur kunnen."= Mocht het jong inderdaad niet geaccepteerd worden dan kan er ook nog gekeken worden of het slingeraapje door een andere dierentuin wordt opgenomen. Wanneer de aap bevalt, is nog niet duidelijk. Het is zelfs niet zeker of ze daadwerkelijk zwanger is, maar gezien de dikke buik lijkt het er wel op. Ter Meulen: "We doen er alles aan om de situatie positief te beïnvloeden door moeder en jong rust en ruimte te geven. Dan is het afwachten wat er gaat gebeuren."

Een woordvoerder van Artis laat verder weten na de geboorte van het eerste jong van de moeder niet te hebben gekozen voor het implanteren van anticonceptie. "Omdat vrouwtjes zich na deze hormoonbehandeling anders kunnen gaan gedragen en dit mogelijk voor onrust kon zorgen in de groep. Onze focus is voortdurend gericht geweest op rust en stabiliteit in de groep." Na overleg met de coördinator van het Europese fokprogramma is besloten de mannelijke aap te steriliseren. "Met de kennis van nu hadden we eerder moeten ingrijpen zodat we deze dracht hadden kunnen voorkomen." Een andere zwarte slingeraap is overigens ook drachtig. Met haar jong verwacht Artis geen problemen; zij heeft eerder een jong wel grootgebracht en wordt gezien als een goede moeder.