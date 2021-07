Handbalvrouwen Jong Oranje winnen EHF Championship

Het Nederlands vrouwenteam O-19 heeft zondag het EHF Championship gewonnen. In de finale werd Polen met 26-23 verslagen.

Na een snelle 4-0 voorsprong kwamen de Polen terug tot 6-3, waarna Nederland uitliep naar 9-5. Bij de rust was de stand 16-9 in het voordeel van Jong Oranje. Halverwege de tweede helft stond het 22-15, waarna Nederland nauwelijks meer in de problemen kwam: 26-23.

Onder anderen zaten de Noord-Hollandse Catharina Molenaar (Den Helder), Jessie van de Ruit (Purmerend), Lisa Vlug (Langedijk) in de selectie. VOC-speelsters Pipy Wolfs, Jette van Ingen, Senna van Galen, Jalisha Loy en Britt Marschalkerweerd waren ook onderdeel van het team. Marschalkerweerd werd daarnaast uitgeroepen tot de beste verdedigster van het toernooi. Trainer Ricardo Clarijs heeft een verleden bij VOC.