Lisette (16) racet nu al internationaal: "Ik hou van de snelheid"

Te jong voor een rijbewijs, maar wel al met meer dan 160 kilometer per uur over het circuit van het Belgische Zolder. Zo ziet het leven van Lisette Grinwis uit Assendelft er op dit moment uit. De autocoureur maakt deel uit van het Noord-Hollandse Bas Koeten Racing en rijdt dus nu al internationale wedstrijden. Hiervoor reed ze in karts, maar: "Autosport is echt het leukst. Hoe sneller, hoe beter."

Donderdag heen naar de camping. Vrijdag trainen, zaterdag nog een keer trainen, kwalificeren en de eerste race. Zondag de tweede. Het zijn bomvolle weekenden voor Lisette en dat zes keer per jaar. Ze rijdt momenteel in de Ford Fiesta Sprint Cup, een opstapklasse voor jonge talenten.

Quote "Het is apart om zo jong in zo'n snelle auto te zitten. Maar ik hou van snelheid" autocoureur lisette grinwis

"Eind vorig jaar heeft ze haar kartcarrière afgesloten en is ze gaan proeven aan autosport", vertelt teammanager Jelle Koeten. Er werd getest in de Ford. "Dat beviel aan beide kanten zo goed dat we afspraken hebben gemaakt voor het nieuwe seizoen." NH Nieuws bezocht Lisette drie jaar geleden, toen ze nog in de kart reed. Tekst loopt door onder de video.

"Toen was ik natuurlijk superklein", lacht Lisette. "Dat interview was te gek om terug te zien. Dat ik zo klein was en dat ik nu hier ben beland. Bijzonder. Ik kan het me bijna niet voorstellen dat ik nu op m'n zestienjarige leeftijd in deze auto zit." Familie mee Lisette wordt dit weekend vergezeld door familie: vader, moeder, opa en oma zijn mee. "Mijn familie vindt het soms een beetje eng dat ik in zo'n snelle auto zit", vertelt ze. "Het is apart om zo jong in zo'n snelle auto te zitten. Maar ik hou van snelheid als ik erin zit, ik ben het gewend." Tekst loopt door onder de foto.

Ze heeft haar rijbewijs nog niet. "Ik zeg ook altijd tegen mijn ouders als we op de snelweg zitten: geef gas, haal in! Ze worden er soms helemaal gek van. Ik snap wel dat ze me nu nog niet zelf op de snelweg willen hebben. Ik zou het te gek vinden om met 180 in te voegen op de snelweg, haha." Ze verheugt zich nu al op de rijlessen: "Ik zei al tegen mijn ouders: als ik m'n rijbewijs ga halen, zeggen we helemaal niks tegen de rij-instructeur." Met een knipoog: "Dan gaan we hard op een rotonde af en zo laat mogelijk remmen, kijken hoe ze reageren." Morgen volgt een uitgebreide reportage over Lisette op onze Youtubepagina.