Trampolinespringer Jordy Mol klaar voor WK: "Minimaal de limiet nog eens halen"

"Het is heel speciaal om naar het WK in Baku te mogen", onderstreept de 19-jarige Jordy Mol. De trampolinespringer behaalde vorige week de limiet en zal meedoen aan zijn eerste senioren WK in november.

Trampolinespringer Jordy Mol (Links) plaatste zich vorige week voor het WK in Baku - Instagram @jordy.m_17

Mol heeft in verleden al meegedaan aan jeugd-WK's in Tokio en Sint-Petersburg. "Heel lekker dat ik mij nu heb geplaatst voor een senioren WK. In het trampolinespringen heb je een voorronde en een finale." De voorronde bestaat uit twee oefeningen: een oefening bestaat uit tien sprongen. "Een van die oefeningen is verplicht en de andere is vrije keuze", legt Mol uit. "In de finale mag je zelf kiezen, zolang het maar tien verschillende sprongen zijn." Uiteindelijk wordt je dan beoordeeld op moeilijkheid, netheid, hoogte en verplaatsing.

Persoonlijke record ruim verbeterd Mol zat na de finale nog even in spanning of hij de limiet had gehaald. "Mijn vorige persoonlijke record was 103 punten, nu moest ik ruim een punt daarboven halen voor de limiet. Ik moest pieken op het juiste moment, omdat ik het afgelopen jaar minder heb kunnen trainen door covid. Op het WK wil ik minimaal 105 punten halen." De West-Fries kwam uiteindelijk twee punten boven de limiet uit.

Normaal gesproken traint hij het hele jaar door en neemt hij drie weken vrij in de zomervakantie. "Ik kom wel aan 26 uur per week hoor. Op maandag, dinsdag, donderdag en zondag train ik twee keer op een dag. Zaterdag ben ik vrij. Als ik twee keer op een dag train, is er in de ochtend krachttraining en in de middag op de trampoline." Door covid heeft Mol zeker zes maanden thuis moeten trainen: hardlopen en krachttraining.

Crowdfunding Trampolinespringen heeft geen topsportstatus, dus de 19-jarige is vorig jaar een crowdfunding gestart. "Het gaat de goede kant op. Het bedrag weet ik niet precies, maar we hebben bijna voldoende om alles rondom het WK te kunnen financieren. Het is overigens niet onmogelijk om een topsportstatus te krijgen."