Duikers vissen Loosdrechtse Plassen leeg: "Honderden flessen opgevist"

Duikers hebben een weekend lang de vertroebelde Loosdrechtse Plassen afgespeurd naar glas en andere troep. De vrijwillige zoektocht was vooral gericht op de Wastobbe, een plek waar veel bootjes een dag lang blijven dobberen. "Het is ongelofelijk wat we allemaal vinden", vertelt duiker Jan-Eric Zandbergen.

De zoekactie was specifiek gericht op glas, maar daar bleef het niet bij. Ook een buitenboordmotor, accu en flink wat ankers worden opgevist in een weekend tijd. "Toen we op een van de eilanden gigantisch veel glasscherven aantroffen, besloten we nog voor de topdrukte deze zomer hier in het water ook op zoek te gaan naar glas", aldus Loek Welter, watercoördinator bij de gemeente Wijdemeren. "Op alle plekken waar je hier de bodem kan raken hebben we nu gezocht."

Rondom een van de toilethuisjes op een eilandje lag volgens Welter een grote hoeveelheid glasscherven. "Mensen vinden het kennelijk leuk om glas tegen die muur kapot te gooien, terwijl iedereen daar met blote voeten loopt. Op het eiland hebben we inmiddels het zand weg moeten scheppen om het enigszins veilig te maken."

Duiken naar puin

En ook in het water blijkt de hoeveelheid troep niet gering. Op de verzamelboot staan aan het eind van het weekend drie kliko's vol met glas, maar ook allerlei ander puin. "We hebben alles opgevist waaraan iemand zich eventueel kan bezeren", vertelt duikinstructeur Phil Rustell. "Mensen laten kennelijk van alles achter, we hebben zelfs een bierkrat gevonden, dus wat biertjes kunnen we terugbrengen zometeen."