Politiek wil opheldering over verziekte werksfeer bij boa's: 'Dit is een gruwelboek'

Verschillende partijen in de gemeenteraad vragen het college om opheldering over de onrust binnen de handhavingsdienst, waar volgens werknemers sprake is van een verziekte en onveilige werksfeer.

Veel buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) willen het liefst zo snel mogelijk uit de stad vertrekken. Onder het personeel is sprake van een angstcultuur, blijkt uit gesprekken die AT5 de afgelopen tijd voerde. Uit interne stukken blijkt dat boa's in beoordelingsgesprekken worden afgerekend op het aantal geschreven bonnen. Verder is het verzuim en verloop onder het personeel hoog en moeten volgens medewerkers steeds meer politietaken op straat worden uitgevoerd. Enquête om onvrede in kaart te brengen De VVD wil weten hoe de situatie bij de handhavingsdienst zo heeft kunnen escaleren en hoe de problemen opgelost gaan worden. "Hoe heeft dit kunnen ontstaan?", vraagt fractievoorzitter Marianne Poot zich af. De partij wil ook meer informatie over het verzuim onder boa's. Daarnaast verzoekt de VVD het college te kijken naar een enquête onder boa's om de onvrede in kaart te brengen. "Het zwartboek roept een hoop vragen op", reageert D66-voorman Reinig van Dantzig. "Handhavers hebben met de coronamaatregelen bovendien een absurd zwaar jaar gehad, dus we zijn het als gemeente verplicht uit te zoeken wat hier speelt." Hij stipt aan dat Amsterdam al langer kampt met een tekort aan politieagenten. "Handhavers kunnen daardoor in de frontlinie komen te staan, waarover verschillende boa's zich nu ook beklagen. Ik denk dat het essentieel is om bepaalde taken te blijven scheiden", aldus Van Dantzig. "Dit is onacceptabel" Binnen de gemeentelijke handhavingsdienst rommelt het al langer. Zo werd vorig jaar zomer het vertrouwen opgezegd in de directie. Uit een intern zwartboek - dat is ingezien door AT5 - komen verschillende misstanden naar voren. Zo heerst binnen de organisatie grote onvrede over hoe klachten worden opgepakt door leidinggevenden en de directie. Ook DENK wil openheid van zaken. "Onacceptabel", noemt fractievoorzitter Sheher Khan de passages uit het zwartboek. "Dit is geen zwartboek meer, maar een horrorboek. Het college heeft een hoop uit te leggen"

Zijn collega van de Partij van de Arbeid, Sofyan Mbarki, reageert: "Dit is geen goed bericht, maar helemaal verrast ben ik niet. Er is al langer sprake van onderbezetting en dat gaat op een gegeven moment zijn tol eisen." De PvdA wil dat de problemen snel opgelost worden, zodat handhavers veilig hun werken kunnen doen. "Ik heb vooral vragen over hoe dit kon gebeuren en hoe men de problemen denkt op te kunnen losse", aldus Mbarki. Ook het CDA is geschrokken van de berichten over de onrust bij de dienst Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte (THOR). "Hele heftige zaken", tweet Bowine Michel van het CDA.