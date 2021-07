Man in Haarlem door 7 jongeren mishandeld; dader reed pand binnen

Een 28-jarige man uit Velsen-Noord heeft vannacht meerdere klappen en trappen moeten incasseren van een groep van zeven jongeren. Een van de daders reed met een scooter de horecagelegenheid aan het Marsmanplein in Haarlem binnen waar het slachtoffer werkte en daarna ontstond er ruzie.

Het was om 23.55 uur zaterdagavond dat een van de daders op de scooter het pand binnenreed. Het slachtoffer wilde verhaal halen en toen ontstond er ruzie. Een groep van zeven jongeren keerde zich tegen de medewerker en hij werd daarbij mishandeld.

Het slachtoffer kreeg meerdere trappen in zijn benen, zijn buik en zijn rug. Na de mishandeling renden de jongeren weg in de richting van de Aart van der Leeuwstraat. Na afloop kon het slachtoffer van vijf van de zeven jongeren die hem aanvielen een signalement afgeven.

Beurs

Een ambulance is niet opgeroepen, maar volgens de woordvoerder van de politie zal de man flink beurs zijn vandaag. Na het incident was het slachtoffer in die mate aanspreekbaar dat hij direct aangifte van de mishandeling heeft gedaan. De woordvoerder hoopt vooral de ze de groep kunnen achterhalen. Getuigen kunnen zich hier melden.