GGD: "Tweede vaccinatie zonder afspraak is aantal keer gebeurd, maar niet de bedoeling"

Gisteren maakte de GGD bekend dat alleen mensen die nog niet gevaccineerd waren zich op alle vaccinatielocaties in de stad konden laten prikken zonder afspraak. Meerdere mensen die wil al eerder een prik hadden gehad deden dat ook en lieten via Twitter weten dat dat gewoon kon.

Niet de instructie

De woordvoerder van de GGD erkent dat er gisteren inderdaad mensen zonder afspraak voor de tweede keer zijn geprikt, al weet hij niet in welke mate dat gebeurde. "Het is niet de instructie, die is heel strak neergelegd. Het is een aantal keer gebeurd, dat is echt niet de bedoeling. Het gebeurt nu niet meer."

Hij zegt dat het belangrijk is dat er vijf of zes weken zit tussen de eerste en tweede prik. "Het is niet zomaar dat deze periode er is. De minister zegt dat het korter kan, maar er is nog geen eenduidig beeld."