Meerdere steek- en schietincidenten in Amsterdam vannacht

Op meerdere plekken in Amsterdam waren er vannacht steek- en schietincidenten. Daarbij zijn er meerdere gewonden gevallen. De politie doet nog onderzoek.

Rozengracht

Het eerste incident vond plaats op de Rozengracht rond 00:15 uur. Daar raakten bij een vechtpartij twee mannen gewond. Beide mannen, van wie een zwaargewond, moesten naar het ziekenhuis. De andere persoon had lichte verwondingen. Veel is nog onduidelijk, maar volgens de woordvoerder van de politie Amsterdam was het 'heel heftig vannacht'.

De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Wel zijn zowel de slachtoffers als twee andere personen aangehouden.

Op het tijdstip van het incident was het nog druk op straat, wat het volgens de woordvoerder 'pittig' maakte. Wat de aanleiding van het incident was, wordt nog door de politie onderzocht. Ook moet nog duidelijk worden hoe het nu met de slachtoffers gaat.

Wisseloord

Op Wisseloord in Amsterdam Zuid-Oost was er rond 2.00 uur een steekpartij waarbij ook schoten zijn gelost. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis. Hoe het met ze gaat is nog niet bekend. Er zijn nog geen mensen aangehouden. De politie doet nog onderzoek.

Van der Pekstraat

In de Van der Pekstraat in Amsterdam-Noord werd rond 3.30 uur een woning beschoten. Hierover is nog weinig bekend. De politie doet onderzoek.

Afgelopen week werd een woning beschoten op de Kievitstraat. De politie doet onderzoek of dit verband met elkaar heeft.