Verziekte werksfeer bij handhavers: hoog verzuim en verloop én onvrede over bonnenquotum

Bij de Amsterdamse handhaving is sprake van een verziekte en onveilige werksfeer. Veel buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) willen niet meer in de stad werken, enkele zijn al uit onvrede vertrokken. Onder het personeel is sprake van een angstcultuur, blijkt uit gesprekken die AT5 heeft gevoerd met boa's én uit vertrouwelijke documenten. Zo worden boa's in beoordelingsgesprekken afgerekend op het aantal geschreven bonnen, is het verzuim en verloop onder het personeel hoog en moeten op straat steeds meer politietaken worden uitgevoerd. Vakbond BOA-ACP herkent de problemen en heeft deze onder de aandacht gebracht bij de gemeentesecretaris, de hoogste ambtenaar op het stadhuis.

Het bijna veertig pagina’s tellende zwartboek, dat in handen is van AT5, geeft een inkijkje in ernstige interne problemen bij THOR. Waar het zwartboek alleen over het centrum gaat, bevestigen medewerkers in andere stadsdelen en vertrouwelijke documenten dat het een stadsbreed probleem is. Veel boa’s overwegen om te vertrekken uit Amsterdam, of hebben inmiddels al ontslag genomen.

Op 22 februari van dit jaar rolt er uit de printer van boa’s in het centrum versie 2.2 van het zwartboek. Het is een document waar de opsporingsambtenaren hun beklag doen over het reilen en zeilen van THOR Centrum. THOR staat voor Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte en is bij de Amsterdammers vooral bekend vanwege de handhavers die actief zijn in de stad. De organisatie werd op 1 november 2019 opgericht en ontstond uit elf verschillende organisatie-onderdelen.

De interne problemen hebben ook effect op de inzetbaarheid op straat. Onder het personeel is er namelijk sprake van een flink verloop, waardoor er zorgen zijn over de kwaliteit. Bij het flexibele team snelle interventies zijn sinds de oprichting van THOR 28 van de 84 boa’s vertrokken. De boa’s die wij spraken zeggen dat er regelmatig sprake is van onderbezetting, waardoor hun veiligheid op straat in het geding komt.

Uit vertrouwelijke documenten blijkt dat er grote onvrede heerst over hoe klachten worden opgepakt door leidinggevenden en directie. Zo staat in de correspondentie dat een pas aangenomen boa te maken heeft gehad met seksuele intimidatie. De vrouw zou zijn aangerand en heeft tegen vertrouwenspersonen gezegd hier geen zaak van te durven maken. De teamleider van deze vrouw zou hebben gezegd dat haar contract niet verlengd wordt, als ze melding maakt van hetgeen dat is voorgevallen.

De problematiek bij de handhaving speelt al langer. Vorig jaar augustus werd het vertrouwen in de directie opgezegd. Sindsdien is het eerder verergerd, dan verbeterd, zo zeggen boa’s tegen AT5. ‘’Ik wil hier zo snel mogelijk weg. Het maakt mij niet uit welke baan ik hierna krijg, zolang ik maar mijn vaste lasten kan betalen en zo snel mogelijk afscheid kan nemen van het uniform. Ik heb dit in de dertig jaar dat ik in dienst ben nog nooit meegemaakt. Het doet mij echt pijn.’’

‘’Tegen het protocol in moest hij werken met een collega van een ander team. Ze werden beiden ziek waarna de boa uit Oost overleed. De Inspectie SZW heeft na telefonisch onderzoek bij zijn teamleider geconcludeerd dat deze niets fout heeft gedaan. Iedereen is diep geschokt door het optreden van de teamleider, het overlijden van een collega en het onderzoek inspectie SZW’’, zegt een boa.

Het verhaal wordt door collega’s bevestigd. Ook vertellen boa’s dat zorgen over de gezondheid door een bedrijfsarts niet serieus werden genomen. ‘’Een collega moest met een brief van zijn behandelend arts aantonen dat wat hij vertelde, ook de waarheid was.’’

Uit vertrouwelijke berichten die AT5 in handen heeft gekregen, blijkt dat de overleden handhaver in de derde week van maart van zijn teamleider te horen kreeg dat hij buiten geen mondkapje mag dragen. Aan andere collega's vraagt hij om advies. ''Zijn teamleider wilde niet luisteren'', staat in een bericht.

In mei 2020 overleed een handhaver van het team in Oost aan corona. De boa had aangegeven bang te zijn voor het virus, omdat hij als suiker- en maagpatiënt behoorde tot de risicogroep.

Onder de boa’s heerst ook onvrede over de werkzaamheden die zij op straat moeten uitvoeren. Volgens de handhavers worden zij steeds vaker ingezet bij openbare orde-vraagstukken, terwijl die eigenlijk bij de politie zouden moeten liggen.’’Binnen de top van THOR werken mensen met een verleden bij de politie, ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dit met elkaar te maken heeft’’, stelt een bron. Onder andere de huidige directeur en de operationeel eindverantwoordelijke hebben een verleden in het ‘blauw’.

De handhavers maken zich grote zorgen over de taken die zij in de stad moeten uitvoeren: ze schuren steeds meer tegen de werkzaamheden van politie-agenten aan. Met grote risico’s, zo vertellen boa’s. Handhavers worden inmiddels ook ingezet om groepen jeugd in de stad, waarvan bij hen bekend is dat ze mogelijk wapens bij zich kunnen dragen, in te sluiten. ‘’Het enige wat we hebben zijn transportboeien’’, zegt een boa. ‘’Wij hebben als handhavers bewust gekozen om voor de leefbaarheid van de stad op te komen, en het openbare orde-vraagstuk bij de politie te laten.’’

Schreeuwende leidinggevende

Ook zouden boa’s die zich uitspreken tegen de leidinggevenden regelmatig de wind van voren krijgen. Zo stellen meerdere handhavers dat ze wel eens hun baas aanspreken op onderbezetting en dat ze zich daar onveilig over voelen. ‘’Vervolgens worden we afgefikt omdat we onze zorgen uiten. We zagen beren op de weg, die er niet zouden zijn’’, zegt een boa. Zo zouden er in de dagen na de avondklokrellen op de Molukkenstraat in de avonduren in Oost onderbezetting zijn geweest, wat intern voor grote onrust zorgde onder het personeel. De leiding was niet gediend van de kritiek op de invulling van het rooster.

Het ontruimen van Somerlust vorig jaar, waar het toen volgens de geldende coronamaatregelen te druk was, heeft intern tot veel discussie geleid. ‘’Het is een grensgebied van openbare orde en leefbaarheid. Onze bewapening is niet toereikend om grote groepen dronken mensen te verzoeken om weg te gaan. We mogen van geluk spreken dat dit goed is gegaan'', zegt een boa.

Bonnenquotum

Boa’s worden afgerekend op hoeveel bonnen zij schrijven, terwijl naar de buitenwereld altijd wordt gecommuniceerd dat hiervan nooit sprake is. Uit vertrouwelijke notities blijkt dat handhavers tijdens hun beoordelingsgesprekken wel worden afgerekend op het aantal waarschuwingen en bonnen die worden uitgedeeld. Dertig waarschuwingen per maand, waarvan er vijftien (waarschuwing of boete) betrekking moeten hebben op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Afvalstoffenverordening (ASV).